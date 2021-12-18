Громадяни України та інших держав, які подорожують до Греції з 6-ї ранку 19 грудня до 6 ранку 10 січня повинні дотримуватися нових вимог щодо правил в’їзду до країни. Таке роз’яснення надало Посольство України у Греції.

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, в’їзд на територію Греції дозволено усім без виключення особам з 5 років за умови надання негативного результату лабораторного молекулярного ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого не раніше ніж за 72 години до прибуття в країну або негативного результату лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), зробленого не раніше ніж за 24 години до прибуття.

Зазначена вимога також застосовується для внутрішнього переміщення між островами поромом або літаком.

Ще одна умова для здійснення подорожі – обов’язкове заповнення спеціальної форми PLF (бланк локації пасажира заповнюється на кожну особу окремо) за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr).

Також необхідно надати сертифікат про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти Covid-19, кількості отриманих доз та дати їхнього проведення або довідки (сертифікату) про перенесену коронавірусну хворобу SARS-CoV-2, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 90 днів після нього.

Допустимі вакцини:

Pfizer BioNtech,

Moderna,

Astra Zeneca/Oxford,

Novavax,

Johnson + Johnson/Janssen,

Sinovac Biotech,

Gamaleya (Sputnik),

Cansino Biologics,

Sinopharm.

Сертифікати допускаються у цифровій формі та надрукованому вигляді.

Допустимі сертифікати:

європейський цифровий сертифікат Covid-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE),

цифрові сертифікати третіх країн,

сертифікат у додатку «Дія» з QR-кодом з інформацією про вакцинацію.

Кожному подорожувальнику в Грецію, незалежно від наявності у нього вищевказаних документів, буде проведено експрес-тестування на Covid-19. У разі відмови від проходження тесту, компетентні органи мають право заборонити в’їзд в країну.

Всі документи мають містити прізвище та ім’я латиницею згідно з даними закордонного паспорта.

Всі вищезазначені довідки (сертифікати) можуть бути видані англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, російською мовами.

В’їзд громадян можливий через усі міжнародні аеропорти та морські порти Греції та сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас та Орменіо, Евзоні та Німфаї, Нікі, Доірані, Крісталлопігі, Кіпі, Какавія, Кастаніес та Ексохі (цілодобово).

У разі виявлення позитивного результату тесту на SARS-Cov-2, обов'язкова ізоляція до 10 днів пасажира та його супутників в спеціальних карантинних готелях. Якщо позитивний результат тесту буде виявлено у вакцинованого пасажира, він буде перебувати на карантині упродовж 7 діб. В обох випадках (10 або 7 діб) для скасування карантину особи повинні будуть пройти обов'язкове тестування ПЛР методом в останню добу тимчасового обмеження. Витрати на проживання в карантинних готелях покриває держава Греція.