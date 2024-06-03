Брошнів-Осадська селищна рада переплатила за газ 257,4 тис. грн

Господарський суд Дніпропетровської області визнав недійсними додаткові угоди до договору постачання природного газу, укладені між Брошнів-Осадською селищною радою та ТОВ «Квінтіс Пром 12». За рішенням суду компанія з Дніпра має повернути в бюджет селищної ради 257,4 тис. грн.

Як йдеться у рішенні суду, прийнятому 27 травня, упродовж лютого-жовтня 2021 року між ТОВ «Екотехноінвест», яке згодом змінило назву на ТОВ «Квінтіс Пром 12», та Брошнів-Осадською селищною радою укладено 18 додаткових угод до договору постачання природного газу, якими збільшено його ціну.

«Встановлено, що постачальник газу безпідставно збільшував ціну на природний газ для селищної ради шляхом ініціювання укладення додаткових угод. Внаслідок цього селищна рада сплатила більше, а газу отримала менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Господарський суд Дніпропетровської області визнав недійсними додаткові угоди до договору постачання природного газу Брошнів-Осадській селищній раді та зобов’язав ТОВ «Квінтіс Пром 12» повернути їй в бюджет 257,4 тис. грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, постачальник газу «Квінтіс Пром 12» зареєстрований у Дніпрі у 2007 році зі статутним капіталом близько 9 млн грн. Компанію очолює уродженець Узбекистану Мухаммад Кенжаєв.