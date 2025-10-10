фото Unsplash

Оскільки між стіною і радіатором часто дуже вузький простір, до нього важко дістатися ганчіркою

Батареї часто стають великим скупчення пилу. І оскільки між стіною і радіатором часто дуже вузький простір, до нього важко дістатися ганчіркою. Проте існує простий спосіб очистити батарею за кілька хвилин. Kobieta розповідає, що для цього методу вам потрібен буде лише сміттєвий пакет та фен. Як очистити батареї від пилу? Переконайтеся, що батарея холодна або вимкніть її за потреби. Проте найкраще це робити до того, як увімкнуть опалення. Надіньте сміттєвий пакет на нижню частину радіатора. Закріпіть його клейкою стрічкою. Проколіть пакет голкою в кількох місцях – це важливо. В іншому випадку пластик може розплавитися. Візьміть фен та увімкніть максимально можливий потік повітря та подайте його перпендикулярно до верхньої частини радіатора. Завдяки цьому весь пил потраплятиме у пакет.

