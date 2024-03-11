Ворожий пункт управління був облаштований на борту танкера, який стояв на мілині

Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по пункту управління росіян, яке було розміщене на одному із суден. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у понеділок, 11 березня.

«Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!», – написав він та оприлюднив відповідне відео.

Командувач Повітряних сил водночас не розповів, де саме і коли було уражено ціль.

На ньому видно, як корабель, який за усіма ознаками перебуває на мілині, влучає боєприпас. Після цього на судні відбувається вибух. Удар прийшовся точно в рубку судна.

Нагадаємо, українські військові 2 березня збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.