Уночі ворог випустив 10 безпілотників типу «Shahed»

У ніч на понеділок, 29 липня, російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 10 ударними БпЛА типу «Shahed». 9 із 10 ворожих безпілотників вдалось знищити. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Повідомляється, що ракету ворог випустив з повітряного простору окупованої Донеччини, а іранські безпілотники «Shahed» запускали з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних cил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях», – підсумував Олещук.

Інфографіка Повітряних сил

Наслідки ворожої атаки на Україну 29 липня

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, уночі оборонці неба знищили над областю шість БпЛА. Серед них один розвідувальний безпілотник, решта – ударні БпЛА типу «Shahed». Також бійці повітряного командування «Схід» збили ворожу ракету. Уламки ворожих цілей пошкодило дві господарські споруди, виникла пожежа сухостою.

Лисак додав, що увечері агресор атакував Нікопольщину за допомогою БпЛА та важкої артилерії. У Марганецькій і Червоногригорівській громадах понівечені приватний будинок, чотири теплиці й п’ять господарських споруд. Також вранці окупанти спрямували на Нікопольський район дрони-камікадзе, які поцілили по Покровській громаді. Люди не постраждали, констатував керівник області.