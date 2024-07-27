Росія вночі здійснила комбіновану атаку на Україну
За попередню добу окупанти випустили по Україні керовану авіаракету та 11 БпЛА різних типів
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У ніч на суботу, 27 липня, російські окупанти комбіновано атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та керовану авіаційну ракету. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Керовану авіаракету окупанти випустили Х-59/Х-69 з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Крім того, вночі росіяни атакували Україну чотирма БпЛА Shahed з російського Приморсько-Ахтарська.
«Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях», – повідомив Микола Олещук.
Результат роботи ППО протягом 26-27 липня
Командувач Повітряних сил додав, що протягом 26-27 липня українська ППО знищила ще вісім повітряних цілей на півдні та північно-східному напрямках:
- чотири розвідувальні безпілотники Supercam,
- один ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост»,
- один дрон невстановленого типу,
- два баражуючі боєприпаси «Ланцет».
Нагадаємо, напередодні росіяни атакували Україну 22 ударними дронами. Тоді один з безпілотників влучив у гуртожиток у Чернігівській області.