Росіяни атакували Україну 22 дронами

У ніч на п’ятницю, 26 липня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Загалом росіяни випустили 22 БпЛА, 20 з яких вдалося збити, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської області по Донеччині, а також спрямували з тимчасово окупованого Криму та російського Курська 22 безпілотники. Ворожі дрони атакували північ та південь України, повідомив Микола Олещук.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях», – уточнив командувач Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 26 липня

Зазначимо, раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про влучання ворожого безпілотника по гуртожитку, розташованому у Ніжині. Внаслідок нічного обстрілу в місті поранена одна людина, є пошкодження на об’єкті інфраструктури та в гуртожитку.

У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що росіяни вночі завдали ударів по двох об’єктах компанії на Житомирщині та Чернігівщині. Через обстріли у низки абонентів зникло світло.

До слова, на тимчасово окупованих територіях вночі також лунали вибухи. Зокрема, кримські telegram-канали заявили про ракетну атаку на Сімферополь, Євпаторію та селище Новофедорівка, де розташований аеродром росіян. Очевидці повідомляють про загоряння боєзапасу та пожежу безпосередньо на аеродромі.