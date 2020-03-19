Повненька Жуля і зворушлива Герда

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. Цього разу знайомимо вас з 12 зворушливими собаками, які шукають нових господарів у Львові.

Зара, 4 роки. Забрана з вул. Орлика, мала травму лапки. Підлікувалася, набралася сил і всіх в себе закохала. Обожнює людей, в'ється біля ніг, як кіт.

Аріель, 4 роки. Забрана з вул. Мазепи, мала на собі ошийник. Собачка кульгала і була розгубленою. Ймовірно, раніше жила в сім'ї, але загубилася.

Жуля, 4 роки. Потрапила до ЛКП з вул. Студинського на повторну вакцинацію. Дуже лагідна, має кілька зайвих кілограмчиків і чарівну посмішку.

Герда, 1 рік. Бігала в районі вул. Довбуша-Кривоноса. Маленька, зворушлива дівчинка. Зараз вона трохи схвильована, але скоро це мине.

Лана, 1 рік. Блукала на Санта Барбарі. Молоденька, грайлива, активна собачка. Виглядає доглянутою, тож, сподіваємося, хтось впізнає свою згубу.

Сімба, 3 роки. Великий симпатяга. Був підібраний на вул. Городоцькій. Мабуть, мав сім'ю та проживав на подвір'ї. Дуже оптимістичний, доброзичливий собака.

Гермес, 3 роки. Потрапив до ЛКП з вул. Медова Печера. Трохи наляканий, але дуже приємний собака. Гавкучий, тому припускаємо, що міг бути охоронцем якогось об'єкту в тому районі.

Донні, 11 років. Цей виснажений собака блукав по вул. В. Великого. Видно, що раніше був домашнім. Зараз він в дуже занедбаному стані та з сумними оченятами.

Руна, 3 роки. Була відловлена по вул. Трускавецькій, на ній був ошийник. Дуже скромна, контактна, м'яка собачка. Має великі, гарнющі очі.

Норман, 2 роки. Забраний з вул. Липинського. Теж мав на собі ошийник. Добрий, вихований хлопчик, чудово гуляє на повідку. Маємо надію, що його шукають.

Зухра, 4 роки. Вона не з новеньких, але досі шукає свою людину. Чудова дівчина. В ній океан енергії, вона могла б патрулювати велику огороджену територію і бути щасливою. Або могла б просто бути з людиною, яка, як і Зухра, знає, що рух - це життя.

Марі, 2 роки. Справжня леді, має чорний окрас він носика до хвостика. І найглибший погляд серед всіх собачок у ЛКП. Не бешкетує, не галасує, нікому нічого не доводить і не вимагає. Просто ви до неї простягаєте руку і вона одразу вдячно горнеться.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест.