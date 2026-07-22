Ліквідацію займання ускладнює інтенсивне тління шарів сміття

Ввечері 21 липня на полігоні побутових відходів у Береговому сталася пожежа. До її гасіння залучили понад 30 людей та 11 одиниць техніки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у середу, 22 липня, через значну площу пожежі та швидке поширення вогню до гасіння залучили підрозділи із Виноградова, Тячева, Іршави та селища Вилок, а також пожежників добровільної церковної команди села Вари Берегівського району.

«Для підвозу води та розгрібання тліючих шарів відходів задіяно техніку комунальних підприємств. Загалом до ліквідації пожежі залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки ДСНС. Від інших служб працюють ще 10 людей та 5 одиниць техніки», – розповіли рятувальники.

Пожежу локалізували на площі 650 м². Ліквідацію займання ускладнює інтенсивне тління шарів сміття на глибині полігону.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Інформація доповнюється...