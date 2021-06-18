Зневага до національного прапора викликала обурення в соціальних мережах

У Харкові під час спеціальних навчань патрульних з охорони порядку на масових зібраннях державний прапор України використовували як атрибут порушників громадського спокою.

Про навчання поліцейських повідомила прес-служба патрульної поліції України. У відомстві розповіли, що правоохоронці «вдосконалювали практичні навички щодо тактики дій під час охорони громадського порядку».

«Начальники всіх управлінь патрульної поліції та їхні заступники пліч-о-пліч зі своїм особовим складом проходять тактико-спеціальні навчання з протидії масовим заворушенням у Харкові. У навчально-тренувальному центрі зараз неймовірно гаряче. Поліцейські вдосконалюють практичні навички щодо тактики дій під час охорони громадського порядку на масових зібраннях», – йдеться в повідомленні.

Однак, як можна побачити на відео, яке оприлюднене прес-службою Нацполіції, як правоохоронці відпрацьовували методики «втихомирення» маніфестантів та учасників стихійних мітингів. Впадає в очі, що «порушники громадського порядку» тримали в руках український держаний прапор та прикріплені до палиць червоні ганчірки.

Така зневага до національного прапора викликала обурення в соціальних мережах. Низка читачів висловили думку, що для поліцейських нема різниці як імітувати порушників, чи з прапором України, чи червоною ганчіркою.

Згодом на відео показано, як харківські поліцейські охороняли громадський порядок на велосипедах і за допомогою своїх колег, що також виконують роль порушників. Учасники імпровізованого мітингу були одягнені в білі, сині та жовті футболки.

У самій Нацполіції інцидент наразі не коментували.