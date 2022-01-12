Медики вважають несправедливим поділ на тих, хто заслужив і хто не заслужив на доплату

Працівники Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги висловили колективне обурення підозрою поліції щодо незаконності доплат за роботу з хворими на коронавірус пацієнтами. Ідеться про оголошення підозри керівнику центру Андрієві Бортніку у перевищенні службових повноважень при розподілі 400 тис. грн доплат. На своїй сторінці у Facebook медики «швидкої» заявили, що кожен без винятку працівник служби має право і заслужив на доплату.

Обурення підозрою неправильної, на думку слідства, виплати 400 тис. грн за роботу з хворими на ковід пацієнтами працівники обласного центру невідокладної меддопомоги опублікували у вівторок, 11 січня, на своїй сторінці у Facebook. Своєю заявою вони висловили підтримку керівнику центру Андрієві Бортніку, запідозреному у неправильному розподілі коштів. Слідство вважає, що головлікар розпорядився виплатити надбавку людям, які не контактували й не могли контактувати з хворими на коронавірус. Натомість працівники центру екстреної допомоги у своїй заяві стверджують, що і диспетчери, і водії, й санітарки, які отримали доплати, на них заслуговують.

«Для нас така позиція правоохоронних органів незрозуміла… лікарі, фельдшери, водії, працівники єдиної оперативної диспетчерської служби та інші працівники «швидкої» Рівненщини цілодобово викладалися на повну, аби врятувати життя людям. Кожен зробив свій вклад, починаючи від диспетчерів… і закінчуючи санітарами, які після кожного виїзду до ковід-пацієнта дезінфікували автомобілі «швидкої»», — аргументують свою позицію медики.

Вони вважають, що не можна розмежовувати працівників «швидкої» на тих, які варті доплати, і тих, які не заслуговують на неї. Зазначимо, що перелік працівників, які мають право на таку доплату, визначений наказом МОЗ. Конкретний перелік тих, хто має отримати доплату, визначає керівник медзакладу своїм наказом.