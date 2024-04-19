В організатора агентурної групи виявили понад 5 млн грн

На Харківщині вдалося затримати інженерів-конструкторів, які хотіли продати в Росію секретні українські розробки в галузі паливно-енергетичного комплексу. Про це 19 квітня повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, Росію цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також компонентів до них. Як зауважили у СБУ, такі турбіни не виготовляються в РФ, а раніше, до початку війни проти України, вони безперебійно закуповувалися на харківському підприємстві.

«Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту», – кажуть спецслужбовці.

Тож, зазначається, що українські науково-технічні досягнення були потрібні РФ для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах «Росатома». Також для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, зокрема на заводи військово-промислового комплексу РФ.

Як зʼясували слідчі, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За вказівкою окупантів підозрювані мали викрасти «потрібні» документи, зацифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ.

Крім того, в організатора агентурної групи виявили понад 5 млн грн, які він, імовірно, отримав за співпрацю з Росією. Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (Державна зрада в умовах воєнного стану), їм загрожує довічне позбавлення волі.