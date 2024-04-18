Правоохоронці повідомили чоловіку підозру в держзраді

На Харківщині затримали водія школи, який під час захоплення селища Козача Лопань возив окупантів на ротацію до Бєлгорода на шкільному автобусі. Про це 18 квітня повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача Лопань Харківської області. Під час захоплення громади він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

Повідомляється, що до повномасштабного вторгнення чоловік працював водієм у місцевій школі, тож підозрюваний перефарбував шкільний автобус у зелений колір, намалював на ньому російську символіку й на «оновленому» транспорті возив солдатів РФ на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та назад.

Також зловмисник перевозив з Росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань РФ, які були на передовій під Харковом.

Перед контрнаступом ЗСУ окупанти забрали у колаборанта шкільний автобус з собою до РФ, щоб вивезти особовий склад і озброєння.Сам зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Правоохоронці повідомили чоловіку підозру в держзраді. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.