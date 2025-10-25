Аднан Ківан раптово помер 28 жовтня 2024 року

Правоохоронці оголосили підозри двом лікарям приватної лікарні в Одесі у справі про смерть відомого бізнесмена та інвестора Аднана Ківана. Про це у суботу, 25 жовтня, повідомили Офіс генпрокурора та Національна поліція.

Слідчі розповіли, що одеський бізнесмен з травня по жовтень 2024 року лікував онкологічне захворювання у приватному медичному закладі. Його ім’я у повідомленні не називають, однак ЗМІ пишуть, що мова йде саме про Ківана, який раптово помер 28 жовтня 2024 року.

«Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше», – повідомляє Нацполіція.

За даними правоохоронців, лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Зібравши усі необхідні докази, слідчі оголосили лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Їм загрожує до 2 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 5 років. Наразі готують клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад.

Раніше повідомляли, що станом на 2021 рік уродженець Сирії Ківан був на 42 місці у рейтингу найбагатших людей України зі статками у 240 млн доларів, а також був найбагатшим одеситом. Його компанія KADORR Group переважно займається забудовою Одеси та Києва. Зокрема, в Одесі компанія звела 46 житлових комплексів «Перлина», а також житлові комплекси «Оазис», «Дубаї в Одесі», бізнес-центр «Французький бульвар» та інші.