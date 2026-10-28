Учасники групи шукали спільників серед військовослужбовців і пропонували їм грошову винагороду за БпЛА

Поліція спільно з прикордонниками та слідчими ДБР у Дніпрі викрили діяльність злочинної групи, учасники якої організували незаконний обіг військового майна заради власної наживи. Про це повідомила Національна поліція України.

Учасники організованої групи налагодили систематичну схему скуповування безпілотних авіаційних комплексів, які перебували на обліку у військових частинах та призначалися для виконання бойових завдань. Для реалізації плану зловмисники залучали військовослужбовців, пропонуючи їм грошову винагороду за безпідставне списання БпЛА під виглядом втрачених або знищених на фронті.

Передача майна здійснювалася безпосередньо або через поштові служби з гарантією подальшої оплати. Отримані безпілотники переправляли до спеціально облаштованих майстерень для технічного переобладнання та надання їм вигляду нової продукції. Злочинці ремонтували апарати, перепрограмовували оригінальне програмне забезпечення, змінювали серійні номери в пам’яті контролерів, робили нове гравіювання на корпусах та наклеювали підроблені серійні номери з QR-кодами.

Після цього дрони повторно продавали військовим частинам, оптовим постачальникам і посередникам через оголошення на маркетплейсах та власний месенджер-канал. Для приховування нелегального походження майна та відмивання доходів фігуранти створили низку підставних юридичних осіб, через які документально маскували надходження апаратів під виглядом законних закупівель.

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Загалом силовики провели майже 100 обшуків у 8 регіонах України, під час яких вилучили понад 600 дронів різних модифікацій та комплектуючих, близько 13 млн грн, 400 тис. доларів, 10 тис. євро, банківські злитки золота і срібла, елітні авто та зарядні станції.

Наразі 16 учасникам схеми, серед яких є військовослужбовці, повідомлено про підозру за викрадення або привласнення військового майна, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Правоохоронці продовжують слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.