Суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у справі про розтрату понад 5,8 млрд грн нафтопереробної компанії ПАТ «Укртатнафта». Ідеться про директора однієї з афілійованих компаній, який з 2024 року переховувався від слідства за кордоном. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції в понеділок, 10 листопада.

Правоохоронці традиційно не називають імені затриманого, однак, за даними джерел «Української правди», ідеться про керівника компанії «Стрімз кепітел» Олександра Турченка.

За даними слідства, у 2017-2022 роках підозрюваний разом із представниками пов’язаних структур організував схему з придбання в «Укртатнафти» і подальшого продажу паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 млрд грн.

Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не платили за нього. Прибутки від подальшого продажу учасники схеми виводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема – до двох років після завершення воєнного стану.

Фігуранта затримали у Києві 7 листопада. Йому інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, учинену у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід.