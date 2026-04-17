Храм святих апостолів Петра і Павла УГКЦ в Токмаку

Російські священнослужителі самовільно захопили храм УГКЦ в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі. Місцевим вірянам заборонили звершувати молитву в храмі, натомість туди запускають сторонніх людей. Про це йдеться в офіційній заяві Донецького екзархату Української Греко-Католицької Церкви, оприлюдненій 16 квітня.

Зазначається, що представники РПЦ МП вчинили акт агресії щодо вірян храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ у Свято Христового Воскресіння, 12 квітня.

«Тих, хто наважується чинити опір приниженню і зневазі – незалежно від віку чи стану здоров’я – окупаційна влада переслідує та засуджує до 15 років позбавлення волі», – наголошують в екзархаті.

Відомо про парафіянку храму Світлану Лой, яка, попри погрози та залякування росіян, регулярно приходила до храму, молилася, прибирала та дбала про чистоту церковного подвір’я, а також про збереження майна храму.

«Особливе обурення викликає той факт, що місцевим парафіянам заборонено приходити до свого рідного храму, натомість сторонні люди демонстративно виступають у ролі “парафіян”. Це вкотре підтверджує системний та цілеспрямований характер релігійних переслідувань на окупованих територіях, де грубо порушується право на свободу совісті та віросповідання», – йдеться у заяві.

Дії російської влади свідчать не лише про зневагу до людської гідності, але й про системну політику витіснення УГКЦ з окупованих територій, додали там.

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав засудив захоплення храму, наголосивши на його особливому цинізмі у день Христового Воскресіння: «Це богохульство проти Воскреслого Господа – Князя миру! Та ще й у свято Пасхи».