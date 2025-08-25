Прем’єрка спростувала інформацію, що її брат виїхав з України під час повномасштабного вторгнення

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у понеділок, 25 серпня, журналістці «Радіо Свобода», що її рідний брат виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення і зараз проживає за кордоном.

Зазначимо, 14 липня народна депутатка Марʼяна Безугла писала про те, що брат Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся.

«Ви знаєте мою позицію, яка не приймає виключень, і я не можу пояснити ні те, що сім’я міністра оборони України в США, ні це: що брат призовного віку кандидатки в прем’єр-міністри, на четвертому році повномасштабної війни втік з України», – йшлося у дописі Безуглої.

Прем’єрка спростувала інформацію, що її брат виїхав з України під час повномасштабного вторгнення Росії й відтоді не повернувся. За її словами, він покинув Україну ще до великої війни.

Мова йде про Віталія Свириденка. У 2020 році його обрали до Чернігівської обласної ради 8-го скликання від «Слуги народу» та від мандата він згодом відмовився. Відомо, що депутати Чернігівської облради проголосували за відсторонення Свириденка від виконання повноважень у червні 2023 року.

Журналісти «Української правди» з посиланням на свої джерела писали, що на етапі призначення на посаду прем’єра Юлія Свириденко найбільше боялася, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який відмовився від мандата депутата і проживає в Лондоні. За даними журналістів, він живе в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку. У декларації Віталія йдеться, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України в четвер, 17 липня. За проголосували 262 народні депутати.