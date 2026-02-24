Олексій Брехт тимчасово очолював «Укренерго» з вересня 2024-го по червень 2025 року

У вівторок, 24 лютого, президент Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України колишньому керівнику «Укренерго» Олексію Брехту. Експосадовець загинув 21 січня від ураження струмом на одній з підстанцій.

«За визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго” (посмертно)», – йдеться в указі президента №138/2026.

Нагадаємо, Олексій Брехт працював у енергосистемі України понад 25 років, з яких 23 роки провів у структурі «Укренерго». Він загинув 21 січня 2026 року від ураження струмом на одній з раніше атакованих РФ підстанцій, де два дні поспіль особисто координував відновлювальні роботи. Йому було 47 років.