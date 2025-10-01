46-річний Андрій Білецький із березня 2025 року очолює 3-й армійський корпус ЗСУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв командиру 3-го армійського корпусу полковнику Андрію Білецькому звання бригадного генерала. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента 30 вересня.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу – командиру 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в указі.

46-річний Андрій Білецький родом із Харкова. Він став на захист України ще у 2014 році. На початку війни з Росією він заснував батальйон «Азов». У 2016 році він очолив політичну партію «Національний корпус» та був депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

Після повномасштабного вторгнення він очолив полк ССО «Азов Київ», який згодом переформатували в 3-тю окрему штурмову бригаду. У березні 2025 року 3 ОШБр розширили до корпусу, який очолив Андрій Білецький.

Зазначимо, що Андрій Білецький має орден «За мужність» III ступеня.