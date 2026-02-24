Олег Куцин очолював Закарпатську обласну організацію ВО «Свобода»

Командиру окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади ЗСУ Олегу Куцину посмертно присвоєно звання Героя України. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського, оприлюдненому у вівторок, 24 лютого.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” лейтенанту Олегу Куцину (посмертно)», – йдеться у документі.

Що відомо про Олега Куцина

Олег Куцин народився 23 листопада 1965 року в Івано-Франківську. Закінчивши місцевий Інститут нафти і газу, продовжив навчання у Львівському політехнічному інституті.

У 1989 році вступив до «Народного руху України за перебудову». У тому ж році попри заборону вперше вивісив синьо-жовтий прапор у Тячеві, згодом став учасником «Революції на граніті». Очоливши Закарпатську обласну організацію ВО «Свобода», протягом 2007-2015 років кілька разів невдало балотувався до Верховної Ради.

З початком військових дій на сході України Олег Куцин організував волонтерську групу, яка збирала та доправляла допомогу українським військовим, які служили в районі Слов’янська Донецької області. На початку літа 2014 року волонтери вирішили вступити до лав Національної гвардії.

З його ініціативи постала добровольча штурмова рота «Карпатська січ». Пізніше підрозділ було розширено до меж батальйону й перейменовано на «Окрему добровольчу чоту “Карпатська січ”». Підрозділ брав участь в обороні Донецького аеропорту, боях за Піски, шахту «Бутовка», Водяне, Опитне та Первомайськ.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Олег Куцин очолив оборону в селі Вірнопілля — важливому рубежі перед Барвінковим. На знак визнання високих заслуг добровольчого загону на Харківщині, утворено 49-й окремий стрілецький батальйон «Карпатська січ», командиром якого став Олег Куцин.

Загинув Олег Куцин 19 червня 2022 року на командному пункті в селі Вірнопілля від прямого влучання російської артилерії. 1-ша танкова армія РФ через Вірнопілля так і не пройшла. Поховали полеглого комбата за козацькими традиціями на Байковому кладовищі в Києві.