Юрій Дідула – керівник та співзасновник програми «Будуємо Україну Разом»

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня зустрівся з активними молодіжними лідерами країни та вручив їм державні нагороди. Відбулося це з нагоди дня молоді, який починаючи з 2022 року в Україні святкують не за радянською традицією в останню неділю червня, а 12 серпня – у Міжнародний день молоді.

«Вони талановиті, розумні, ініціативні та всім серцем вболівають за нашу країну. Кожен з них на своєму місці допомагає виборювати нашу спільну свободу. Ми багато спілкувалися на різні теми, обмінювалися думками. Про нашу незалежність, майбутнє й про те, що ще кожен з нас може зробити, щоб наблизити перемогу», – написав 12 серпня на Facebook президент.

Як повідомило 13 серпня управління молоді та спорту Львівської ОВА, орден «За заслуги» ІІІ ступеня з рук президента отримав і львів’янин Юрій Дідула – керівник та співзасновник програми «Будуємо Україну Разом» благодійної організації «Українська освітня платформа».

32-річний Юрій Дідула – випускник Українського католицького університету. У 2014 році він став одним із волонтерів благодійної організації «Львівська освітня фундація» (нині – «Українська освітня платформа»), які розпочали акцію «Будуємо Україну разом», мета якої – відновлення будинків у містах та селах, які постраждали від війни, а водночас – побудова тісних контактів та довіри між українцями з різних регіонів.

Юрій Дідула зараз координує питання формування команди, залучення ресурсів та налагодження міжнародних зв‘язків. Також він постійно бере участь у розробці державних стратегічних документів у молодіжній сфері.