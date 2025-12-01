Поліцейські розшукали чоловіка через три години після злочину

У селищі Цумань Луцького району 30-річна місцева жителька отримала опіки після конфлікту з чоловіком. За її словами, він облив її легкозаймистою речовиною та погрожував підпалити. У якийсь момент рідина зайнялася, і жінка постраждала. Про це у понеділок, 1 грудня, повідомила пресслужба поліції Волині.

Інцидент стався 28 листопада. До поліції звернулася 30-річна мешканка селища Цумань із заявою про домашнє насильство. За словами заявниці, чоловік облив її легкозаймистою речовиною та погрожував підпалити. Зрештою рідина зайнялася, і жінка отримала опіки. Врятуватися їй вдалося завдяки власним дітям, які допомогли загасити полумʼя.



Після інциденту 34-річний чоловік утік з дому. Поліцейські обстежили прилеглу територію і через три години розшукали підозрюваного у закинутій будівлі.



Зловмисника затримали та оголосили про підозру у замаху на вбивство. Йому обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.