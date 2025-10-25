З’ясувалося, що це не пожежа – дим ішов із комину сусіднього будинку

В суботу, 25 жовтня, очевидці повідомили про дим, який йде із даху театру імені Марії Заньковецької у центрі Львова. Відео сильного задимлення опублікували у телеграм-каналі Varta1 близько 14:00.

На місце відразу виїхали автомобілі ДСНС. У коментарі ZAXID.NET рятувальник, який прибув до театру, повідомив, що дим йшов із комина житлових квартир, які досі є у театрі. Він також додав, що ймовірно, люди щось запалили, а коли на місце прибули рятувальники, то диму вже не було. Зараз працівники ДСНС перевіряють горище.

Відео очевидців/Varta1

Нагадаємо, що квартири у будівлі театру влаштували ще у радянський час. У 2013 році ZAXID.NET повідомляв, що з театру треба відселити мешканців 43 квартир.

17 жовтня Львівська міська рада повідомила, що один з фасадів театру відреставрують за рахунок розміщеної на ньому реклами.

Театр імені Марії Заньковецької збудований у 1837–1842 роках. Профінансував будівництво граф Станіслав Скарбек і саме його ім’ям назвали театр. Проект будинку виконав віденський архітектор Людвік Піхль, будівництвом керував львівський міський архітектор Йоганн Зальцманн. Будинок є пам'яткою архітектури національного значення.