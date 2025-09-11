На рішення суду можуть подати апеляцію

Косівський районний суд скасував постанову про 17 тис. грн штрафу прикарпатцеві, який не з’явився в ТЦК за повісткою, надісланою «Укрпоштою». Суд врахував, що повістку позивачеві не вручили.

Як йдеться у постанові суду від 3 вересня, прикарпатець звернувся з позовом до ТЦК та «Укрпошти» з вимогою скасувати штраф, накладений на нього за неявку в центр комплектування та соцпідтримки за повісткою від 20 лютого 2025 року. Позивач пояснив, що про штраф дізнався під час візиту в ТЦК 16 червня. Прикарпатець сказав, що про повістку він не знав і фактично її не отримував.

У свою чергу, керівниця відділення «Укрпошти» розповіла, що рекомендаційний лист із повісткою надійшов до них 25 лютого. У той же день його дали листоноші в доставку, яка згодом повернула лист через відсутність адресата вдома. В «Укрпошті» сказали, що дзвонили позивачеві, однак він відповів, що наразі його нема вдома і повістку брати не буде. Останній розповів суду, що будь-яких повісток про необхідність з’явитися в ТЦК він не отримував та не розписувався за їх отримання. Натомість, представник «Укрпошти» на підтвердження направлення повістки позивачу, не долучив до матеріалів справи будь-яких доказів.

«Жодним чином не підтверджено, чи було відомо позивачеві про направлення такої повістки. Крім того, працівник поштового відділення мала можливість передати вказану повістку через близьких родичів чи через орган місцевого самоврядування. Видно, що працівник пошти поспішно зробила відмітку про відсутність адресата за місцем проживання та повернула повістку», – йдеться у рішенні суду.

Суд врахував, що оскільки прикарпатець не був належним чином оповіщений про виклик до ТЦК, ним не було порушено законодавства про мобілізацію. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Крилюк скасувала постанову ТЦК про накладання на позивача штрафу у розмірі 17 тис. грн та закрила справу через відсутність в його діях складу адмінправопорушення. На рішення суду можуть подати апеляцію.