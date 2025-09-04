До місця зустрічі з провідницею чоловіки дісталися човном, здолавши Тису

Прикордонники відділення «Ракош» Мукачівського загону зупинили п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію у супроводі жительки селища Вишково Хустського району. Закарпатці загрожує від 3 до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 4 вересня, затриманими виявилися мешканці Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Закарпаття.

«Зі слів порушників, вони намагалися уникати звичних маршрутів, тому до місця зустрічі з провідницею дісталися човном, здолавши Тису. За попередньою інформацією, опинившись за межами України, кожен з клієнтів зобов’язувався сплатити за перетин від 6 до 8 тис. доларів», – зазначили в ДПСУ.

На чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації, склали адмнпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Переправниці загрожує від 3 до 9 років ув’язнення.