Сергій Притула оголосив збір на 430 дронів Mavic 3

Волонтер Сергій Притула оголосив новий важливий і терміновий збір на придбання дронів Mavic для військових, які воюють на Донбасі – в районі Бахмута. Про збір він оголосив у п’ятницю, 27 січня.

Притула і його благодійний фонд хочуть придбати 430 дронів Mavic 3 fly more combo загальною вартістю 938 500 євро. Часовий ліміт збору – якнайшвидше.

«Потреба в цих дронах – колосальна. Наші військові ними дуже активно користуються. І не менш активно ці дрони падають», – сказав волонтер і пояснив, що їх легко збити навіть стрілецькою зброєю.

«Якщо ми швиденько зберемо ці кошти, то впродовж місяця ці дрони зайдуть партіями 180, 150 і 100 штук відповідно», – додав він.

Долучитися до збору можна тут або тут.

Перед тим, як оголосити збір, Сергій Притула у своїх соціальних мережах показав, як палає склад боєприпасів російських окупантів після атаки дрона Mavic, на який збирали гроші українці.