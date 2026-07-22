Вартість проєкту – 5,2 млн грн

Підрядна компанія «БП Альтком Сервіс» розпочала встановлювати попереджувальні тактильні елементи на Привокзальній площі. Про це у середу, 22 липня, повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак.

Йдеться про реалізацію проєкту з облаштування безбар’єрного простору біля вокзалу, на який з бюджету виділили понад 5 млн грн. Переможцем аукціону без конкуренції стала місцева фірма «БП Альтком Сервіс», яка зобов’язалася завершити роботи до 31 грудня 2026 року.

Після встановлення тактильних елементів облаштують пониження на всіх пішохідних переходах Привокзальної площі. Це дозволить безперешкодно пересуватися людям на кріслах колісних, батькам із дитячими візками та всім маломобільним мешканцям.

У мерії наголошують, що наразі не йдеться про реконструкцію Привокзальної площі, а тільки про забезпечення її безбар’єрності та доступності. Комплексно відремонтувати цей міський простір з переплануванням, заміною інженерних мереж та благоустроєм планують після завершення війни.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «БП Альтком Сервіс» зареєстроване у селі Добровляни Тисменицького району і займається будівництвом з 2019 року. Власником компанії є прикарпатець Костянтин Синяков.

Це перший переможний тендер фірми у 2026 році. До цього «БП Альтком Сервіс» вигравав підряди на благоустрій та відновлення тротуарів, ремонти адмінбудівель та влаштування мереж зовнішнього освітлення на території Івано-Франківської області.