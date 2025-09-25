Іван Керезвас останні кілька років займав посаду заступника начальника Львівської митниці

Наказом Державної митної служби України виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці призначили Івана Керезваса, який досі працював на посаді заступника начальника митниці.

Як стало відомо з інформації на аналітичній платформі YouControl, з 25 вересня виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці призначено Івана Керезваса, який досі займав посаду заступника начальника Львівської митниці Андрія Кузніка. Перед тим киянин Іван Керезвас деякий час очолював митний пост «Львів – аеропорт», раніше працював в СБУ.

ZAXID.NET спробував отримати коментар з приводу призначення керівника у Держмитслужби, однак там від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, 39-річного Андрія Кузніка звільнили з посади начальника Львівської митниці після 2,5 років роботи на цій посаді. Його перевели на посаду заступника директора департаменту міжнародної взаємодії у центральному апараті Держмитслужби.