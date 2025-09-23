Андрій Кузнік переведений на посаду до Києва

39-річного Андрія Кузніка звільнили з посади начальника Львівської митниці та перевели на посаду в центральний апарат Держмитслужби. Про це у вівторок, 23 вересня, Андрій Кузнік підтвердив ZAXID.NET.

Андрій Кузнік очолював Львівську митницю близько 2,5 роки. Відповідно до наказу Державної митної служби, його перевели на посаду заступника директора департаменту міжнародної взаємодії у центральному апараті Держмитслужби.

Про причини такого рішення Андрій Кузнік не уточнив.

У пресслужбі Львівській митниці розповіли ZAXID.NET, що наразі не призначено нового керівника чи виконувача обов’язків начальника митниці.

Андрій Кузнік очолював Львівську митницю з березня 2023 року. Перед тим очолював Рівненську митницю, керував Івано-Франківською митницею. На митницю прийшов з СБУ, де понад 17 років працював на різних посадах – від оперуповноваженого регіонального органу до заступника начальника управління в центральному апараті СБУ. Має військове звання підполковника.

Андрій Кузнік народився у Києві. Навчався в Національній академії Служби безпеки України, за фахом – юрист. Згодом здобував освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Одружений, є батьком трьох дітей.