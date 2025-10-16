У найближчі дні по всій Україні буде тепло, але це не на довго

Впродовж 16 і 17 жовтня по всій Україні спостерігатиметься суха і тепла погода. Проте це потепління буде короткотривалим, повідомляє на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

Дощів і снігу в Україні у найближчі два дні не буде. Хороша погода викликана масштабною антициклонічною смугою атмосферного тиску, яка витягнулася від Ісландії через Велику Британію, Німеччину, Польщу до України і блокуватиме доступ опадів.

Водночас в дні потепління в Україні можливі тумани, додає синоптикиня, тож водіям слід бути більш уважними на дорозі. Також тепла погода – до 10-15 градусів вище нуля – буде лише вдень: вночі місцями можливі заморозки, як було і в попередні дні.

«Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2+6 градусів, місцями заморозки, варто вже забрати городину до хати і гарні яблука попакувати у ящики», – написала Наталка Діденко.

На вихідні прийде похолодання

В суботу, 18-го жовтня, погода в Україні зміниться – побільшає дощів, місцями – з мокрим снігом.

Похолодання почнеться у західних областях, та вже 19-го жовтня дощі будуть майже по всій Україні, а температура повітря опуститься до 5-9 градусів тепла вдень.

Раніше ZAXID.NET писав, що перша декада жовтня у Львові була найхолоднішою за минулі 12 років.