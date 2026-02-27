Олександр Ковальчук очолює Ківерці з 2020 року

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та кабінеті міського голови Ківерців Олександра Ковальчука. За словами посадовця, слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо закупівлі щебеню та піску, яку гуманітарний відділ міськради провів у 2024 році. Водночас поліція та прокуратура наразі обшуки не коментують.

Як йдеться у сюжеті волинського телеканалу «Аверс», слідчі дії розпочалися 26 лютого близько 10:00. Поліція та СБУ обшукали автомобіль і службовий кабінет міського голови. У посадовця вилучили флешку та мобільний телефон.

«Нічого не знайшли і не вилучили, окрім флешки з музикою і старого телефону, яким гралася дитина», – прокоментував Олександр Ковальчук.

За словами мера, слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо закупівлі щебеню та піску, яку гуманітарний відділ міськради здійснив у 2024 році. Він стверджує, що матеріали перебувають на відповідальному зберіганні, однак правоохоронці відкрили провадження через їхню можливу відсутність.

Обшуки також провели в гуманітарному відділі міськради. За словами Олександра Ковальчука, закупівлю профінансували коштом обласної субвенції – йдеться про близько 900 тис. грн. Щебінь і пісок призначалися для облаштування спортивних майданчиків біля озера Молодіжне. Посадовець зазначив, що наразі нікому підозру не оголошували.

У поліції та прокуратурі Волинської області ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Олександру Ковальчуку повідомили про підозру у розтраті бюджетних грошей під час закупівель транспорту для військових. За даними слідства, із бюджету громади за 10 млн грн придбали автомобілі, ринкова вартість яких була більш ніж на 6 млн грн нижчою. Розслідування у цій справі триває.

Олександр Ковальчук народився 23 червня 1983 року у селі Тростянець Волинської області. Після школи вступив у сільськогосподарський технікум, а у 2019 році закінчив Луцький національний технічний університет. З 2015 до 2020 року очолював Тростянецьку громаду. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 році балотувався на посаду Ківерцівського міського голови як самовисуванець. Переміг із результатом 2911 (36,96%) голосів.