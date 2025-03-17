Онуфріївська церква Підгорецького монастиря

Прокуратура зобовʼязала монастир УГКЦ у селі Підгірці Золочівського району на Львівщині укласти охоронний договір на церкву і монастир отців-василіан XVIII ст., які є памʼятками національного значення. Про це повідомила її пресслужба 17 березня.

«Встановлено, що власник пам’ятки архітектури протягом розумного строку не уклав охоронний договір. Об’єкти, що є на території заповідника, позбавлені належного правового захисту та потребують забезпечення збереження автентичності», – зазначено у повідомленні прокуратури.

Золочівська окружна прокуратура подала позов до Львівського окружного адміністративного суду, який зобовʼязав монастир василіан укласти охоронний договір. Документ запобігає самовільним ремонтам та перебудовам та зобовʼязує власника належно дбати про памʼятку.

Об’єкт культурної спадщини національного значення «Церква василіан з келіями» XVIII ст. розташована на території Пліснеського археологічного комплексу у с. Підгірці Золочівського району.

Власником церкви Святого Онуфрія та келій василіанського монастиря у с. Підгірці від 1997 року є релігійна організація «Монастир Благовіщення провінції отців василіян Найсвятішого Спасителя в Україні УГКЦ в Підгірцях». Сільська рада також передала у 2023 році релігійній організації земельну ділянку. Монастир пояснював неможливість укладення охоронного договору відсутністю технічних паспортів на монастирський комплекс.

Келії монастиря і церква свю Онуфрія (фото Романа Бречка/Вікіпедія)

За легендою, цей монастир існує ще з княжих часів біля городища Пліснесько. Його у ХІІ ст. заснувала белзька князівна Олена Всеволодівна, але 1241 року зруйнували монголи. Сучасні археологи встановили, що в часи існування вже християнського Пліснеська там було дві монастирські і чотири парафіяльні церкви. А до хрещення місцевих мешканців із VII ст. там було язичницьке капище.

У XVII ст. церкву і монастир відновили за сприяння дідича села Станіслава Конєцпольського, що засвідчували напис біля царських воріт у церкві, а також портрети Карла Радзивілла, Вацлава Жевуського та його дружини Анни з князів Любомирських. В монастирі зберігалася колекція стародруків.

Напис латиною на таблиці XVIII ст: «Благодатна княжна Олена, дочка князя Всеволода, року 1180 цей монастир вперше заснувала»

Теперішні будівлі звели у стилі бароко у 1706-1750 роках, а над дверима церкви розмістили згадку про першу фундаторку монастиря – княжну Гелену. Радянська влада розформувала монастир і влаштувала у ньому туберкульозну лікарню, як і в Підгорецькому палаці. У 1991 році святиню передали монахам-василіянам, які займаються її відновленням.