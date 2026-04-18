Провідна неділя – це особливий день, коли поєднуються церковні традиції та народні звичаї. У цей час люди вшановують пам’ять померлих, моляться та проводять день у спокої й роздумах. Водночас існують певні правила, яких варто дотримуватися, щоб не порушити усталені традиції. Про це пише ТСН.

Що можна робити

У цей день прийнято зосередитися на духовному житті та пам’яті про рідних. Найважливіше – це молитва і спокійне проведення часу.

Дозволяється:

відвідувати кладовища та могили родичів;

молитися за померлих і замовляти панахиди;

приносити до храму пожертви;

роздавати милостиню;

ділитися великодніми стравами з близькими;

проводити день у колі родини;

брати участь у богослужіннях.

Ці дії символізують повагу до предків і духовний зв’язок поколінь.

Що не можна робити

Поряд із дозволами існують і обмеження, які допомагають зберегти правильний настрій цього дня.

Не рекомендується:

виконувати важку фізичну працю;

починати нові справи або важливі проєкти;

влаштовувати гучні розваги;

вживати алкоголь, особливо на кладовищі;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

приносити штучні квіти, краще обрати живі;

брати на кладовище маленьких дітей або вагітних.

Також небажано проводити будь-які активні роботи з землею чи рослинами.