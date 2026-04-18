Провідна неділя вже завтра: що можна і чого точно не варто робити
Провідна неділя – це особливий день, коли поєднуються церковні традиції та народні звичаї. У цей час люди вшановують пам’ять померлих, моляться та проводять день у спокої й роздумах. Водночас існують певні правила, яких варто дотримуватися, щоб не порушити усталені традиції. Про це пише ТСН.
Що можна робити
У цей день прийнято зосередитися на духовному житті та пам’яті про рідних. Найважливіше – це молитва і спокійне проведення часу.
Дозволяється:
- відвідувати кладовища та могили родичів;
- молитися за померлих і замовляти панахиди;
- приносити до храму пожертви;
- роздавати милостиню;
- ділитися великодніми стравами з близькими;
- проводити день у колі родини;
- брати участь у богослужіннях.
Ці дії символізують повагу до предків і духовний зв’язок поколінь.
Що не можна робити
Поряд із дозволами існують і обмеження, які допомагають зберегти правильний настрій цього дня.
Не рекомендується:
- виконувати важку фізичну працю;
- починати нові справи або важливі проєкти;
- влаштовувати гучні розваги;
- вживати алкоголь, особливо на кладовищі;
- відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
- приносити штучні квіти, краще обрати живі;
- брати на кладовище маленьких дітей або вагітних.
Також небажано проводити будь-які активні роботи з землею чи рослинами.