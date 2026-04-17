Перша неділя після Великодня має особливе значення як у церковній, так і в народній традиції. Вона поєднує кілька назв і змістів, що формувалися століттями. У цей день віряни згадують важливі євангельські події та водночас вшановують пам’ять померлих родичів. Саме тому ця дата залишається глибоко символічною для багатьох українських родин. Детальніше про цей день пише ТСН.

Антипасха 2026: значення і дата

У 2026 році цей день припадає на 19 квітня. Антипасха є восьмим днем після Великодня та символічно завершує святковий період. Її назва означає не протиставлення, а продовження Великодня, повторне осмислення події Воскресіння.

Цього дня згадують явлення Ісуса Христа апостолу Фомі. Саме тоді Фома, який сумнівався, отримав підтвердження воскресіння і зміцнив свою віру. Звідси й походить назва Фомина неділя.

Провідна неділя: традиція вшанування пам’яті

У народній традиції цей період пов’язаний із поминанням померлих. Після Великодня розпочинається так званий поминальний тиждень, коли люди відвідують могили рідних.

У цей час прийнято:

відвідувати кладовища;

молитися за душі померлих;

замовляти поминальні служби;

давати милостиню;

ділитися великодніми стравами.

Цей день символізує духовний зв’язок поколінь і пам’ять про предків.

Красна гірка: давні весняні звичаї

Поряд із церковними традиціями існують і народні звичаї, які сягають давніх часів. Красна гірка пов’язана з приходом весни та оновленням природи.

У цей день молодь збиралася на пагорбах, співала пісні, водила хороводи та брала участь у святкових обрядах. Це був час радості, знайомств і символічного початку нового життєвого циклу.

Народні прикмети на Фомину неділю

З цим днем пов’язано багато спостережень за природою. Вважалося, що вони можуть підказати, яким буде майбутній сезон.