Псевдоволонтер з Дрогобича, який видурив у жінки ₴25 тис., відбувся іспитовим терміном

Раніше судимий за крадіжки мешканець Дрогобича Юрій Черданцев, який неодноразово видурював у жінки гроші, збрехавши, що збирає їх для бійців АТО, отримав за свій злочин два роки іспитового терміну. Відповідний вирок 11 січня виніс Дрогобицький міськрайонний суд.

У вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі, сказано, що чоловік кілька разів у квітні 2017 року видурював у жінки гроші, розповівши, що збирає їх для українських військових. При цьому неодноразово, коли господиня виходила з кімнати, він викрадав гроші з коробки, у якій вона зберігала свої заощадження. Відтак Юрій Черданцев заподіяв потерпілій збитків на загальну суму 25 тис. грн.

Злочин кваліфікували за ч.2 ст.190 («Шахрайство») та за ч.2 ст.185 («Крадіжка») ККУ. Обставиною, що пом’якшує покарання, є те, що в суді обвинувачений визнав провину, покаявся у вчиненому та пообіцяв відшкодувати завдані збитки. Обтяжливою умовою став рецидив злочину – раніше чоловік був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за неодноразові крадіжки з проникненням.

Відтак суд визнав Юрія Черданцева винним та призначив три роки позбавлення волі. Однак тим же вироком суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим терміном на два роки.