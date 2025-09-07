

Цитата дня «Путін вдає, що хоче зупинити війну, але насправді він хоче лише вбити якомога більше українців. Минулої ночі він запустив понад 800 безпілотників та ракет, вбивши матір та її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок та дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає ставати на бік агресора».

Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, 7 вересня 2025 року



Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на нічну масовану повітряну атаку РФ по Україні. Він назвав Путіна боягузом, який «нападає на жінок і дітей». «Нагадую, що сьогодні минає півроку з того часу, як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я. Водночас минуло більше двох тижнів з того часу, як президент Зеленський запропонував зустріч з Володимиром Путіним. Яка реакція Москви? Посилення варварських атак і вбивств цивільних осіб, відмова від припинення бойових дій і затягування переговорів. Висновок очевидний: Росія, яка розпочала війну, всіма силами її продовжує!», – наголосив міністр МЗС Чехії. Нагадаємо, унаслідок російської атаки у Києві загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман, ще понад 40 людей постраждали.