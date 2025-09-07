«Путін вдає, що хоче зупинити війну, але насправді хоче вбити більше українців». Цитата дня
Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, 7 вересня 2025 року
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на нічну масовану повітряну атаку РФ по Україні. Він назвав Путіна боягузом, який «нападає на жінок і дітей». «Нагадую, що сьогодні минає півроку з того часу, як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я. Водночас минуло більше двох тижнів з того часу, як президент Зеленський запропонував зустріч з Володимиром Путіним. Яка реакція Москви? Посилення варварських атак і вбивств цивільних осіб, відмова від припинення бойових дій і затягування переговорів. Висновок очевидний: Росія, яка розпочала війну, всіма силами її продовжує!», – наголосив міністр МЗС Чехії. Нагадаємо, унаслідок російської атаки у Києві загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман, ще понад 40 людей постраждали.