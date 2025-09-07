Вікторія Гребенюк загинула від російської атаки по Києву в ніч на 7 вересня

У Києві в ніч на неділю, 7 вересня, внаслідок російського обстрілу загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Про це повідомила благодійна організація «100% Life».

Вікторія Гребенюк працювала у київському осередку благодійної організації «100% Life». Вона загинула внаслідок атаки російських БпЛА на 9-поверхівку у Святошинському районі Києва.

«Наша колега зі 100 відсотків життя. Київський регіон 32-річна Вікторія Гребенюк та її 2-місячний син загинули сьогодні від ворожого удару по Києву. Це неймовірний біль та розпач – наші щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у дописі організації.

Її чоловік під час атаки отримав важкі травми.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 вересня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на центр і південь країни. Унаслідок атаки постраждали Київ, Кривий Ріг і Кременчук, а також Одеса та Запоріжжя.

Внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.

Також розповідали, що внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень будинок гравця збірної України з футболу Георгія Судакова.