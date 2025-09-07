У ніч на 7 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих повітряних атак на Україну. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук і Одеса. Про це повідомили Повітряні сили й місцева влада.

З 17:00 6 вересня російські окупанти атакували Україну 818 засобами повітряного нападу, а саме:

805 ударними БпЛА типу «шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів;

дев’ятьма крилатими ракетами Іскандер-К;

чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль:

747 БпЛА типу «шахед» і дронів-імітаторів різних типів;

чотири крилаті ракети Іскандер-К.

Результати роботи протиповітряної оборони 7 вересня (Інфографіка ПС ЗСУ)

Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Доповнено о 10:10. Президент Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Україні цієї ночі.

«З ночі триває ліквідація наслідків російських ударів: понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири – балістика. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі», – повідомив Зеленський.



Він додав, що багато регіонів постраждало за минулу добу. Усюди, де потрібно, працюють служби.



«Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО», – сказав президент.

Як писав ZAXID.NET, у Києві росіяни влучили в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Через атаку загинули мати та її двомісячний син. Наразі відомо про понад 20 постраждалих по всьому місту.

Також РФ вперше з початку вторгнення атакувала будівлю Кабінету міністрів, що в Печерському районі Києва. Більше про наслідки ворожої атаки на країну цієї ночі – читайте тут.