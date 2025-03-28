Путін заявив, що нинішня влада в Україні нібито незаконна

Російський президент Владімір Путін заявив, що влада в Україні нібито є незаконною, тому запропонував запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН і європейських країн для проведення виборів. Про це у четвер, 27 березня, повідомили російські ЗМІ.

Путін зазначив, що для того, аби обговорювати мир потрібно провести вибори в Україні, а для цього можна запровадити тимчасове управління під егідою ООН і європейських країн.

«У принципі, звичайно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, зрозуміло, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб привести до влади дієздатний і такий, що має довіру народу, уряд, і потім уже з ними починати переговори про мирний договір», – сказав російський президент.

За його словами, зараз Росії незрозуміло з ким щось підписувати в Україні.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на заяви Путіна зазначивши, що очільнику Кремля «слід прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність».

«Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність – якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють», – йдеться у дописі.

Reuters пише, що на слова російського президента відповів представник Ради нацбезпеки Білого дому, однак його ім'я не уточнюють.

«Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни», – зазначає агентство.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, переважна більшість українців не підтримують проведення виборів в умовах тимчасового перемир’я. Проти цієї ініціативи виступають 77% опитаних, які переконані, що вибори мають відбутися після війни чи отримання безпекових гарантій.