Путін заявив, що говорив з Порошенком про звільнення керівника «РИА Новости Украина»

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 12:501170

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час телефонної розмови з українським колегою Петром Порошенком обговорив долю заарештованого в Києві журналіста Кирила Вишинського. Про це він повідомив на прес-конференції в Циндао за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці.

«Ми обговорювали питання, пов'язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, обговорювали вже за моєї ініціативи і долю російського журналіста (Вишинського, – ред.)», – сказав Путін.

«Говорити про те, як це питання вирішиться, поки передчасно. Я б утримався, насамперед, для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не перешкодити», – цитує його російський «Інтерфакс».

Телефонна розмова між президентами Росії і України відбулася 9 червня. Прес-служба глави української держави повідомила, що Путін і Порошенко обговорювали в тому числі питання звільнення українських політв'язнів.

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський був затриманий у Києві в середині травня, пізніше його заарештували. Вишинського звинувачують у державній зраді.

Зауважимо, що останнім часом все частіше звучать заяви про його можливий обмін на засуджених українців у Росії.

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