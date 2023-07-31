Потерпілий працівник водоканалу перебуває у реанімації з важкими побоямир

У Нововолинську 39-річний п'яний чоловік побив 66-річного працівника водоканалу. Наразі потерпілий перебуває у реанімації в важкому стані. Нападника ж затримали і відправили у СІЗО.

Про інцидент, який стався зранку 29 липня, повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. За його словами, працівник водоканалу у вихідний вийшов на зміну та працював над ліквідацією аварії. В цей час до нього вийшов один з мешканців прилеглих будинків. Між чоловіками виникла сварка, а тоді 39-річний нападник наніс потерпілому побої.

«Працівника відразу доправили в реанімацію. Побої важкі. Цей працівник багато років працює на підприємстві, досвідчений та відповідальний. Бажаю йому швидкого одужання», – написав Борис Карпус.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що про інцидент правоохоронців проінформував свідок бійки.

Слідчі встановили, що під час виконання ремонтних робіт до 66-річного робітника підійшов мешканець будинку, де ліквідовували аварію. Між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий чоловік раптово вдарив комунальника в обличчя, працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Його госпіталізували у відділення реанімації.

Правоохоронці затримали зловмисника і вже оголосили йому про підозру за ч.1 ст. 121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, згодом йому оберуть запобіжний захід.