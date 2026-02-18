Чоловік в'їхав в знак, а потім наїхав на патрульне авто

У Бережанах поліцейські затримали п’яного працівника ТЦК та СП, який намагався втекти від них і протаранив патрульне авто. Порушника помітили на центральній дорозі. На вимогу зупинитися він не відреагував. Після затримання на військового склали сім адміністративних протоколів.

Близько 18:30 17 лютого наряд поліції помітив автомобіль марки Nissan з іноземними номерами, який рухаючись центральною дорогою Бережан, порушив правила дорожнього руху. Водій не впорався з керуванням та збив дорожній знак, повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 18 лютого.

Знак, який збив п'яний працівник ТЦК



Поліцейські подали водію вимогу зупинитися, однак він проігнорував це та почав тікати з місця аварії. Зупинили його правоохоронці на вулиці Лепких. Однак водій, намагаючись знову втекти, протаранив службове авто поліцейських. Потерпілих у ДТП немає.

Під час перевірки стало відомо, що порушник – чинний працівник районного ТЦК та СП, житель Тернополя. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити освідчення 41-річний чоловік відмовився.



На посадовця ТЦК та СП поліцейські склали сім адмінпротоколів, відповідно до п'яти статей КУпАП:

дві за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна);

ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння);

ч. 2 та 4 ст. 122 (порушення правил руху автомагістралями й перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів);

ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського);

ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).

Наразі тривають перевірки. У Тернопільському обласному ТЦК та СП наразі не коментують цю ситуацію. Офіційну позицію для ZAXID.NET обіцяли надати згодом.