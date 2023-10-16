Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед них двоє – діти

Ввечері у неділю, 15 жовтня, мешканець Тернопільської області вчинив потрійну ДТП біля Івано-Франківська, унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед них двоє – діти. Про це повідомила обласна Нацполіція.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась 15 жовтня близько 18:30 селі Клубівці, Тисменицької територіальної громади. Відомо, що 61-річний водій Audi, мешканець Тернопільської області, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Renault Megane, яким керував 28-річний мешканець Городенківської ТГ. Унаслідок зіткнення автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де в’їхав у авто Volvo XC90, під керуванням 42-річного жителя Франківська.

Внаслідок ДТП травми отримали водій та пасажири автомобіля Audi 80, а саме: 60-річна жінка та діти віком 11 та 9 років. Також травмована 54-річна пасажирка Volvo, мешканка Франківська.

Водіїв перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Водій Audi був нетверезим, у нього виявили 0,41 проміле алкоголю.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.