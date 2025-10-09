Легковик в’їхав у автобус, спричинивши ДТП із п’ятьма потерпілими

У середу, 8 жовтня, у Зимній Воді біля Львова легковик в’їхав у маршрутний автобус, спричинивши ДТП із п’ятьма потерпілими. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Аварія сталась 8 жовтня близько 14:40 в с. Зимна Вода. 56-річний водій Volkswagen Golf, житель Солонки, в’їхав у автобус №84, що курсує із селища Рудно до вул. Щурата.

Внаслідок ДТП 5 людей травмовані, із них троє пасажирів автобуса та водій, а також пасажир легкового автомобіля. Потерпілих із травмами середнього ступеня важкості (ЗЧМТ, переломи ребер, переломи кінцівок, забійні рани голови, грудної клітки, кінцівок) доставили в лікарню Св. Пантелеймона. Після надання медичної допомоги, потерпілих відпустили додому.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





