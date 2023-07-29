Прокурори повідомили про підозру пʼятьом правоохоронцям через їхні дії та бездіяльність у Шевченківському суді Києва, де 5 липня стався вибух. Тоді підсудний Ігор Гуменюк підірвав вибухівку у вбиральні суду.

Як повідомив у суботу, 29 липня, Офіс генерального прокурора, підозру отримали троє співробітників Київського слідчого ізолятора і двоє військовослужбовців Національної гвардії України. Працівникам слідчого ізолятора інкримінували службову недбалість, а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання.

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні Гуменюка до приміщення Шевченківського районного суду для участі у розгляді справи. Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ізолятора та нацгвардійці не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У приміщенні суду Гуменюк застосував вибухівку. Це призвело до його загибелі, поранення працівників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Слідчі встановили, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку. У камері, де тримали Гуменюка, знайшли залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні до тих, що були використані у приміщенні Шевченківського суду. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляв ZAXID.NET, увечері 5 липня в Шевченківському суді намагався втекти, а потім підірвав себе Ігор Гуменюк. Гуменюку було 29 років, останні вісім він провів у СІЗО. Його звинувачували в тому, що 31 серпня 2015 року він підірвав бойову гранату під Верховною Радою. Тоді депутати в першому читанні ухвалили проект змін до Конституції – у ній мав зʼявитися пункт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У день голосування під Верховною Радою зібрався великий мітинг проти поправок. Коли депутати підтримали проект у першому читанні, біля будівлі Верховної Ради почалися сутички, під час яких вибухнула граната. Загинули четверо нацгвардійців, ще 65 отримали поранення. За версією слідства, гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк.