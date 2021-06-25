П’ятьох працівників одного з районних управлінь поліції в Черкаській області судитимуть за катування затриманого і приховування цього злочину. Йдеться про випадок у Городищі Черкаської області, коли поліцейські у відділенні жорстоко побили 28-річного Віталія Бердника.

Справу до суду передало Державне бюро розслідувань у п’ятницю, 25 червня. Його слідчі встановили, що троє правоохоронців насильно доставили до поліції громадянина, який зі своїм братом перебували у знайомого в гаражі. Свої дії вони мотивували необхідністю допитати його у справі щодо крадіжки. Але під час допиту затриманий категорично заперечував свою провину.

«Двоє старших дільничних офіцерів поліції вимагали зізнатись у злочині. Для цього потерпілому вдягали кайданки та били його руками, ногами, залізним стільцем та душили шлангом у службовому кабінеті. Впродовж декількох годин за цим спостерігав ще один співробітник поліції та не втручався. Також не втрутились і двоє інших поліцейських, які приїхали пізніше. Навпаки, дізнавшись про злочин, приховали його та не надали необхідної допомоги потерпілому. Внаслідок побиття він отримав забої обличчя, голови та спини, а також втратив зуби», – сказано в повідомленні ДБР.

Яке покарання загрожує п’ятьом поліцейським за катування затриманого в Городищі

Трьох дільничних офіцерів поліції обвинувачують у катуванні, вчиненому групою осіб. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

Одного оперуповноваженого обвинувачують у приховуванні злочину. Йому загрожує позбавлення волі до 3 років.

Тимчасового виконувача обов’язків начальника сектору обвинувачують у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення насильницького зникнення, його підлеглими, заходів для їх припинення і неповідомлення компетентних органів про злочин та приховуванні злочину своїх підлеглих. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років.

«У лютому 2021 року правоохоронців було відсторонено від займаних посад, а двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили в ДБР.