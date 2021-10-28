Рада єпископів Львова дала рекомендації для вірян у червоній зоні
Богослужіння радять дивитись онлайн
Рада єпископів Львова радить вірянам дивитись богослужіння онлайн, а не ходити в церкву в період посиленого карантину в місті. Про це під час брифінгу 28 жовтня повідомив мері Львова Андрій Садовий.
Так, на засіданні Ради єпископів Львова вирішили дати такі рекомендації вірянам на найближчі два тижні:
- брати участь в богослужіннях вдома, тобто дивитися їх онлайн-трансляцію;
- якщо ж люди мають намір прийти до церкви, то богослужіння мають проводитись на вулиці;
- якщо ж віряни заходять в церкву, то там не має бути більше 50% заповненого простору;
- вшанування святинь має відбуватись без поцілунків.
Окрім того, у поминальні дні, 31 жовтня та 1 листопада, вірянам радять не відвідувати цвинтарі.
Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівська область переходить у червону карантинну зону. Це означає, що в регіоні почнуть діяти максимальні обмеження для невакцинованих мешканців. Окрім того, з 1 листопада учні львівських шкіл (1-11 класів) ідуть на дистанційне навчання на два тижні. Львівська мерія погодила ще дещо жорсткіші обмеження на цей період.