Рада єпископів Львова радить вірянам дивитись богослужіння онлайн, а не ходити в церкву в період посиленого карантину в місті. Про це під час брифінгу 28 жовтня повідомив мері Львова Андрій Садовий.

Так, на засіданні Ради єпископів Львова вирішили дати такі рекомендації вірянам на найближчі два тижні:

брати участь в богослужіннях вдома, тобто дивитися їх онлайн-трансляцію;

якщо ж люди мають намір прийти до церкви, то богослужіння мають проводитись на вулиці;

якщо ж віряни заходять в церкву, то там не має бути більше 50% заповненого простору;

вшанування святинь має відбуватись без поцілунків.

Окрім того, у поминальні дні, 31 жовтня та 1 листопада, вірянам радять не відвідувати цвинтарі.

Нагадаємо, що з 30 жовтня Львівська область переходить у червону карантинну зону. Це означає, що в регіоні почнуть діяти максимальні обмеження для невакцинованих мешканців. Окрім того, з 1 листопада учні львівських шкіл (1-11 класів) ідуть на дистанційне навчання на два тижні. Львівська мерія погодила ще дещо жорсткіші обмеження на цей період.