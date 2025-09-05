Правоохоронці затримали у Ковелі чотирьох учасників незаконної схеми

Правоохоронці викрили 47-річного радника Ковельського міського голови, який організував схему для ухилянтів. Посадовець із дружиною та двома спільниками пропонував за хабар оформити чоловікам фіктивну відстрочку від мобілізації. Про це повідомила пресслужба СБУ у пʼятницю, 5 вересня.

За даними слідства, організатором схеми виявився 47-річний радник Ковельського міського голови. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, йдеться про Андрія Середюка – у минулому військового комісара Ковельського міського ТЦК та СП.

Андрій Середюк на фото по центру у військовій формі

Чиновник обіцяв чоловікам призовного віку через особисті зв’язки владнати питання військового обліку. Зокрема, зняти їх з розшуку та внести зміни до електронної системи «Оберіг». Свої послуги він оцінював у 2,5 тис. доларів.

Радник мера керував всією схемою і безпосередньо контактував з працівниками ТЦК. Він залучив до злочину двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Ковельської міської ради, одна з яких – його дружина Ірина Середюк.

«Усі питання організатор схеми узгоджував через свою дружину, яка контролювала процес. Інша зловмисниця виготовляла фіктивні документи з підробленими даними про місця реєстрації військовозобов’язаних. Також у схемі був задіяний її 24-річний племінник, який підшуковував потенційних клієнтів і проводив з ними особисті зустрічі», – зазначають правоохоронці.

Чотирьох спільників затримали в Ковелі. Їм уже оголосили про підозри за ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.