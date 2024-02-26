Кайл Паркер щонайменше сім разів їздив в Україну

Старший радник Сенату США в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі США Кайл Паркер перебуває під слідством, бо неофіційно передав в Україну снайперське спорядження на 30 тис. доларів. Про це 26 лютого повідомляє The New York Times.

Кайл Паркер є старшим радником Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Вона має вплив на питання демократії та безпеки і активно підтримує Україну. У конфіденційному звіті директора комісії йдеться про те, що Паркер подорожував лінією фронту в Україні з українськими військовими, а також «найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, всупереч запереченням чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США».

Зазначається, що Кайл Паркер перебуває під слідством Конгресу через надання снайперського спорядження українським військовим на суму 30 тис. доларів. Звіт спирався на публічні записи заходу, під час якого Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів. Він сказав, що родич в Україні передав йому 30 тис. доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри і балістичні датчики вітру.

Експорт такого обладнання не обов'язково вимагає дозвіл, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства, а «у воюючу Україну не можна їхати з пустою валізою». Також він заявив, що від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року він щонайменше сім разів їздив в Україну, в тому числі в зони бойових дій, називаючи себе «американським чиновником, який найбільше подорожував Україною у воєнний час».

У доповіді піднімається питання про те, що «палка підтримка України Паркером перетинає етичні та правові межі», і що він, як держслужбовець США, «міг діяти як агент України». Через свого представника Паркер заперечив і заявив, що він не зробив нічого поганого.